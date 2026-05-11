Психолог раскрыла пять причин, почему женщины теряют интерес к сексу

Психолог Толстая перечислила пять причин, почему женщины теряют интерес к сексу

По словам эксперта, отказ от близости не является нормальным явлением.

Существует несколько причин, из-за которых у женщин пропадает интерес к сексуальной активности, однако проблему можно решить. Об этом специально для 5-tv.ru рассказала психолог Елена Толстая.

Обида на партнера

Эксперт отметила, что обида на своего партнера является одной из самых главных причин отказа от близости. При этом сама обида служит в форме подавленного гнева – женщина при недовольстве своим партнером может молчать. При этом, когда эмоции накапливаются, то психика наказывает партнера путем отказа от секса.

Недовольство собственным телом

Специалист заявила, что неудовлетворенность внешностью мешает показывать свое тело партнеру. По ее словам, вместо того, чтобы испытывать удовольствие, женщины склонны к тому, чтобы его скрывать.

Чрезмерное мужское начало у женщин

Сексолог пояснила, что такая ситуация рождается после того, как женщина стала зарабатывать больше партнера или чаще принимать более мужские решения. В результате смены ролей психика начинает отказываться от интима.

Желание контролировать

Толстая напомнила, что секс – это про получение удовольствия и наслаждения, а при постоянном контроле об этих факторах речь идти не может.

Гормональные перестройки

Врач считает, что гормональные перестройки бывают разные. Она посоветовала с этим вопросом обращаться не к психологу, а к эндокринологу, который поможет решить проблему.

При этом эксперт добавила, что нежелание заниматься сексом до определенного возраста не является нормальным явлением, но при наличии желания с этим можно справиться.

