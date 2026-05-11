Президент США выразил благодарность Александру Лукашенко.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США добились освобождения трех поляков и двух молдаван из тюрем Белоруссии и России.

«Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Кроме того, Трамп выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за сотрудничество и дружбу.

Ранее Трамп заявил, что Украина потерпела поражение в военном плане. Также он отметил, что и украинский конфликт, и война в Иране могут подойти к развязке примерно в одинаковое время. При этом разногласия между США и европейскими странами по поводу Незалежной также актуальны.

