Секретов больше нет: в файлах об НЛО обнаружили описание странных существ

Зафиксированы свидетельства об объектах, которые могут бесшумно зависать в воздухе.

В рассекреченных файлах ФБР, касающихся наблюдений за НЛО, были обнаружены записи о странных существах нетипичного роста — до 122 сантиметров. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на опубликованные материалы.

Документы касаются наблюдений за неопознанными летающими объектами, проводившихся в 1960-х годах. В одном из отчетов, датированном октябрем 1996 года, зафиксированы свидетельства очевидцев о НЛО, которые могут бесшумно зависать в воздухе, быстро набирать скорость и вызывать сбои в работе электромагнитного оборудования.

Ряд свидетелей утверждали, что видели членов экипажей, спускавшихся с этих объектов. Существа имели рост от 107 до 122 сантиметров и были одеты в нечто, напоминающее скафандры и шлемы.

Кроме того, в файлах упоминаются предполагаемые обломки «летающих тарелок», изготовленные из неизвестного металла.

