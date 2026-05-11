Эту ошибку совершают почти все: вот от чего умрет домашняя зелень

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При выборе удобрения нужно учитывать множество факторов.

Многие думают, что можно подкармливать укроп на подоконнике тем же удобрением, что и на даче. Однако это часто приводит к накоплению вредных веществ в зелени. Кандидат фармацевтических наук и доцент РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе с Life.ru объяснила, почему так происходит.

«Минеральные составы для овощеводства создаются под другие объемы почвы, освещенность, режим полива и предполагаемую массу урожая. В горшке система замкнута, субстрата мало, а дренаж ограничен. Почти все внесенные соли остаются в зоне корней», — объяснила она.

В огороде часть веществ вымывается дождями, а почвенные микроорганизмы перерабатывают их. В домашних условиях грунт ограничен, поэтому соли накапливаются быстрее.

При избытке азота и фосфатов растение поглощает их быстрее, чем успевает использовать. В результате соединения накапливаются в листьях. У декоративных растений это проявляется ожогами корней, замедлением роста и изменением окраски. Для салатов, лука и пряных трав это может быть опасно.

Особенно проблема заметна весной, когда растениям не хватает света. Фотосинтез замедляется, и переработка азота ухудшается. Внешне зелень может выглядеть здоровой, но концентрация нитратов в ней повышается.

Бывает и наоборот: удобрения для комнатных растений рассчитаны на длительное питание и могут показаться слабыми на грядке. Но это не значит, что они неэффективны — просто предназначены для других условий.

При выборе удобрения нужно учитывать вид растения, объем грунта, освещенность и скорость обмена веществ. В ограниченном пространстве лучше уменьшать дозировки и не подкармливать слишком часто.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.