Более двух тысяч инженерных сооружений промыли в Москве после зимы

Специалисты комплекса городского хозяйства промыли инженерные сооружения после осенне-зимнего периода. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«После установления постоянных круглосуточных положительных температур воздуха провели промывку инженерных сооружений. В общей сложности в рамках весенней уборки города привели в порядок более двух тысяч объектов — это мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники», — рассказал Петр Бирюков.

Специалисты очистили и промыли конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, перильные ограждения и лестничные сходы, при необходимости выполнили локальную окраску.

Каждое сооружение промывали по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделяли мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищали вручную. Для промывки тоннелей и мостов применяли щелочные растворы.

Кроме того, коммунальные службы промыли дорожные знаки, информационные щиты, домовые указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, а также барьерные и пешеходные ограждения.