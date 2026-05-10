Министр обороны Латвии подал в отставку после инцидента с украинскими дронами

Андрис Спрудс принял это решение, чтобы не вовлекать армию в политическую кампанию.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку. Как сообщило гостелерадио LSM, причиной стало появление украинских беспилотников в воздушном пространстве республики.

«Я принял решение уйти с должности министра обороны, чтобы защитить латвийскую армию от вовлечения в политическую кампанию», — сказал он.

Инцидент произошел в ночь на 7 мая. Несколько дронов вторглись на территорию Латвии. Один из них разбился на нефтебазе в городе Резекне, повредив четыре резервуара.

Как сообщил сам Спрудс, по предварительным данным, беспилотники были направлены с украинской стороны в сторону России. При этом в Министерстве обороны России сообщали об обнаружении группы из шести БПЛА в воздушном пространстве Латвии, когда ВСУ пытались атаковать объекты в районе Санкт-Петербурга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что это не первый случай, когда из-за сбоя навигации украинские беспилотники падают на территории Европы. Дроны ВСУ также нарушали воздушное пространство Финляндии, за что официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий приносил извинения.

