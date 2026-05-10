«Мы можем сделать все»: Ирина Шейк обратилась к матерям

Модель поделилась редкими семейными кадрами и отдельно поздравила россиянок.

Известная российская модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова. — Прим. Ред.) в честь американского Дня матери опубликовала трогательную подборку семейных снимков и отдельно поздравила женщин из России, где этот праздник традиционно отмечают в ноябре.

Модель отдельно обратилась не только к мамам, но и к тем, кто только мечтает о детях, помогает воспитывать близких или поддерживает свои семьи. Шейк подчеркнула, что материнство — это гораздо больше, чем официальный статус или дата в календаре.

«Одиноких, замужних, бабушек, будущих мам, женщин, которые мечтают стать мамами, сестрами и материнскими фигурами. Женщин, которые воспитывают семьи, поддерживают других и дарят любовь. Мы можем сделать все — с или без», — написала модель.

Отдельно знаменитость вспомнила и о российских мамах, отметив, что в России этот праздник отмечают осенью.

«И всех русских мам, которые отмечают день матери в ноябре, тоже хочу поздравить уже сейчас. Потому что мама — это каждый день, независимо от даты», — добавила Шейк.

У Ирины Шейк есть дочь Лея от отношений с голливудским актером Брэдли Купер. Несмотря на расставание, бывшие возлюбленные продолжают вместе участвовать в воспитании ребенка.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.