В ФРГ обсуждают кандидатуру Штайнмайера на роль переговорщика с Россией

Spiegel: в ФРГ обсуждают возможность посредничества Штайнмайера в диалоге с РФ

В коалиции не доверяют экс-канцлеру Герхарду Шредеру, которого в качестве посредника ранее предложил президент России Владимир Путин.

В Германии представители правящей коалиции приступили к обсуждению возможности привлечения президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера к переговорному процессу между Европой и Россией. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники в коалиции.

«Обдумывается, может ли сыграть свою роль в мирных переговорах федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер», — говорится в публикации.

Дискуссия о посредниках активизировалась на фоне недавних заявлений президента России Владимира Путина. Накануне российский лидер, отвечая на вопросы представителей прессы о том, кого он видит в качестве подходящего партнера для ведения переговоров со стороны Европы, выделил кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

По данным издания, немецкие власти с осторожностью относятся к кандидатуре Шредера, однако в коалиции допускают, что связка Шредера и Штайнмайера «могла бы стать интересным вариантом».

В материале отметили, что сам факт подобных обсуждений внутри немецкого руководства свидетельствует о растущем напряжении вокруг ситуации на Украине и попытках ускорить поиск путей для урегулирования конфликта.

