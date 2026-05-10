Татуировка от детей: Рианна украсила тело необычным рисунком

Популярная певица доверила дизайн своего нового нательного изображения маленьким сыновьям.

Певица Рианна сделала новую татуировку. Авторами дизайна выступили ее маленькие дети. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда мирового масштаба продемонстрировала свежий рисунок на задней стороне колена, который представляет собой абстрактные каракули, созданные ее сыновьями. Процесс нанесения изображения запечатлел на видео звездный тату-мастер Кит Скотт Маккерди.

Вдохновением для работы послужил обычный лист бумаги с детскими набросками, украшенный наклейками из популярного мультфильма «Щенячий патруль». Артистка осталась довольна результатом, внимательно рассматривая трогательное произведение искусства в зеркале студии.

У Рианны и ее партнера A$AP Rocky подрастают трое детей: трехлетний Риза Ательстон, двухлетний Райот Роуз и маленькая дочь Рокки Айриш, которой исполнилось семь месяцев. В своих интервью певица неоднократно подчеркивала, что материнство стало для нее самым важным и эмоциональным опытом в жизни.

Она отмечала, как быстро меняются ее сыновья и какую радость ей доставляет наблюдение за их взрослением. Рэпер A$AP Rocky также делился успехами наследников, признав, что дети ладят между собой гораздо лучше, чем он ожидал, создавая в доме атмосферу настоящей гармонии и счастья.

