Погибший в ДТП под Омском подросток попал в роковой автобус в последний момент

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и небезопасных услугах.

Мальчика двенадцати лет, погибшего в страшном столкновении «ГАЗели» с грузовиком на трассе Тюмень — Омск, взяли в поездку в качестве срочной замены. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как выяснилось, подросток 2012 года рождения изначально не значился в списках участников соревнований. Его кандидатуру внесли в последний момент вместо другого ребенка незадолго до отправления автобуса. Дети возвращались домой после окончания спортивных игр, организованных на базе Тюкалинского «Детско-юношеского центра».

Следственное управление СК России по Омской области оперативно возбудило уголовное дело. Статья «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека» и статья «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» стали правовой основой для разбирательства.

«На месте происшествия работает следственная группа. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также выясняются причины и условия, способствовавшие произошедшему», — указано на официальном сайте ведомства.

Микроавтобус, в котором находились восемь подростков, возвращающихся с соревнований по волейболу и футболу, после удара вылетел в кювет.

По обновленным данным, всего в результате дорожного инцидента пострадали девять человек — семеро несовершеннолетних пассажиров, водитель автобуса и сопровождающий. Все они госпитализированы.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего мальчика.

