Дуа Липа подала иск на 15 миллионов долларов против Samsung

Поводом для разбирательства в суде стало требование убрать фото певицы с упаковок телевизоров.

Британская поп-звезда Дуа Липа инициировала судебный процесс против южнокорейского технологического гиганта Samsung. Об этом сообщает издание Variety.

Артистка обратилась в Центральный окружной суд Калифорнии с гражданским иском, оценив нанесенный ей ущерб в 15 миллионов долларов. Причиной тяжбы стало несанкционированное использование изображений певицы на коробках с телевизорами.

Как следует из текста поданного заявления, менеджмент исполнительницы потребовал от компании прекратить незаконное использование ее портретов, однако в Samsung отнеслись к этому «пренебрежительно» и даже «безразлично».

Юристы артистки утверждают, что коммерческая выгода от такого размещения была колоссальной, и ссылаются на комментарии в социальных сетях. Фанаты признавались, что приобретали технику исключительно ради картинки с изображением Липы на упаковке, что, по версии истца, подтверждает факт получения незаконной прибыли.

