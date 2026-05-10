В Омской области погиб ребенок при столкновении школьной «ГАЗели» с грузовиком

Пострадали девять человек.

Школьный микроавтобус «ГАЗель» лоб в лоб столкнулся с большегрузным автомобилем на трассе Тюмень — Омск. Об этом 5-tv-ru сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Пострадало 10 человек, в том числе семеро детей, из них один скончался на месте до приезда скорой», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, в салоне автобуса находились восемь несовершеннолетних. Одного ребенка спасти не удалось — травмы оказались несовместимы с жизнью. Еще семерых детей экстренно доставили в стационары. В минздраве добавили, что всем жертвам трагедии сейчас оказывают не только медицинскую, но и психологическую поддержку.

