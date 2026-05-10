ВОЗ отправит пассажиров лайнера с хантавирусом домой десятью рейсами

Глава организации Тедрос Гебрейесус лично прибыл на Тенерифе проконтролировать эвакуацию.

Пассажиров круизного судна MV Hondius, где зафиксировали вспышку смертельно опасного хантавируса, развезут по домам с помощью десяти организованных авиарейсов. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, чьи слова привело агентство РИА Новости.

По его прогнозам, шесть вылетов придется в страны Евросоюза и еще четыре — в государства, не входящие в объединение. Сам глава ВОЗ приехал на испанский остров, чтобы лично наблюдать за ходом транспортной операции. Он подчеркнул, что все путешественники напуганы и стремятся скорее вернуться домой, однако угрозы для окружающих они не несут.

«Будет организовано множество вылетов. Мы предполагаем, что могут быть организованы примерно шесть (вылетов. — Прим. ред.) для ЕС и также примерно четыре для стран за пределами ЕС», — цитирует агентство Гебрейесуса.

В своем микроблоге в X он обратился к жителям Тенерифе с просьбой проявить солидарность к эвакуированным. Глава ВОЗ отметил четкую работу испанских властей: развернули карантинные зоны, а всех, кто побывал на борту, поместили под постоянное медицинское наблюдение.

Вспышка хантавируса произошла на нидерландском лайнере в начале мая. Подтверждены три летальных исхода, предварительно — от штамма «Андес».

