Президент Колумбии Густаво Петро сравнил Нетаньяху с Гитлером

Фото: Reuters/ILIA YEFIMOVICH

Спор разразился после того, как мексиканского лидера обвинили в неуважении к испанскому завоевателю.

Президент Колумбии Густаво Петро разразился гневной тирадой в социальной сети X, поставив в один ряд израильского премьера Биньямина Нетаньяху, Адольфа Гитлера и испанского конкистадора Эрнана Кортеса.

«Кортес проводил геноцид, сопоставимый по масштабам с тем, что совершил Нетаньяху, а то и хуже. Число жертв убийств, совершенных Гитлером и Кортесом, исчисляется миллионами», — написал Петро.

Причиной столь резкого демарша стали словесные баталии вокруг исторической памяти. Камнем преткновения послужило заявление председателя автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

Та обрушилась с критикой на президента Мексики Клаудию Шейнбаум, инкриминировав ей фактическое «выдворение» из страны после того, как испанский политик изъявила намерение почтить память Эрнана Кортеса.

