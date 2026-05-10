Японские власти подтвердили планы чиновников минторга страны посетить Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Поездка 26–27 мая нацелена на защиту активов японских корпораций в России.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии официально объявило об отправке своих представителей в командировку в Россию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Визит предварительно назначен на 26–27 мая. В делегацию, помимо государственных служащих, могут войти сотрудники корпораций Mitsui & Co. и Mitsui O.S.K. Lines. Главной задачей поездки в Токио называют защиту активов японских компаний, все еще работающих в стране.

О планах направить экономическую миссию в Россию стало известно еще 8 мая из многочисленных утечек в СМИ. Тогда же просочилась версия, будто делегаты попутно намерены обсудить с Москвой параметры дальнейшего взаимодействия. Однако министерство выступило с жестким опровержением.

«Поступают сообщения о том, что правительство направляет в Россию экономическую делегацию в расчете на сотрудничество (После окончания украинского конфликта — Прим. ред). Подобных планов не существует», — заявили в ведомстве в соцсети X.

Там также подчеркнули, что в Токио намерены и впредь неукоснительно придерживаться санкционного режима против Москвы, выработанного совместно с партнерами по «Большой семерке».

Стоит отметить, что 5 мая в российском МИД четко обозначили условие для любых контактов с японской стороной. Дипломаты дали понять: продуктивный диалог станет возможен лишь тогда, когда Токио свернет антироссийский курс.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД России заявили об обеспокоенности из-за помощи Японии Украине.

