Трамп похвалился двухсоткратной экономией при реконструкции пруда у Белого дома

Американский лидер вдобавок опубликовал визуальное сравнение.

Президент США Дональд Трамп похвалился завершением реконструкции знаменитого зеркального пруда у мемориала Линкольна с колоссальной экономией бюджета. Об этом глава Белого дома написал в собственной соцсети Truth Social.

По его словам, предыдущая администрация Джо Байдена пустила на этот проект 355 миллионов долларов и три с половиной года, однако результат выглядел удручающе. Трамп заявил, что его команда исправила ситуацию кардинально — справилась за одну неделю и потратила всего два миллиона долларов, то есть в 178 раз быстрее и в 177 раз дешевле.

Это не первый случай, когда нынешний хозяин Овального кабинета подчеркнул свое умение облагораживать столицу. Ранее он уже публиковал кадры того же отражающего бассейна, утверждая, что при нем Вашингтон выглядит гораздо достойнее, чем при Бараке Обаме.

Кроме того, президент признался, что за собственный счет декорировал интерьеры резиденции золотом. Белый дом, по его мнению, все еще недостаточно «трамповский», и в планах значится замена входных колонн на более пышные и декоративные.

В дополнение ко всему Трамп намерен установить в здании администрации статую Христофора Колумба.

