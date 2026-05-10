В Германии во время празднования Дня Победы полиция задержала 43 человека

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Michael Bihlmayer

При этом в ведомстве отметили, что 9 Мая прошло благополучно.

В Берлине во время празднования 9 Мая задержали 43 человека. Об этом сообщила пресс-служба полиции в официальном аккаунте в соцсети X.

«По состоянию на данный момент в 43 случаях были приняты меры по ограничению свободы», — сказано в публикации.

В ведомстве пояснили, что во время дежурства сотрудники правоохранительных органов выявили 25 нарушений «общего распоряжения». Речь идет, в том числе, о запрете ношения российской и советской символики. Согласно распоряжению властей Берлина, 8 и 9 мая в городе запретили символы V, Z, а также георгиевскую ленту, флаги России и знамена СССР.

Кроме того, как уточнили в полиции, 13 административных протоколов составили в отношении граждан, которые нецензурно выражались, оскорбляли представителей власти и оказали сопротивление при задержании. Несмотря на это, в публикации ведомства подчеркнули, что в целом два дня празднования Дня Победы прошли нормально.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как мир вспоминал Победу в Великой Отечественной войне. Так, например, в австралийском Мельбурне прошел мотопробег, посвященный 9 Мая. А в столице Южной Кореи, в Сеуле, тоже состоялась масштабная акция.

