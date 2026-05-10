Мир может оказаться на грани катастрофы из-за Антарктиды

Фото: www.globallookpress.com/XinHua/Huang Taoming

Она может коснуться миллионов людей по всему миру.

Темпы таяния антарктических шельфовых ледников оказались выше изначальных прогнозов. Об этом сказано в исследовании, которое было размещено в научном журнале Nature Communications.

Один из авторов работы Цинь Чжоу заявил, что сложившаяся ситуация в Антарктиде может спровоцировать ускоренное повышение уровня моря. Он также подчеркнул, что континент остается одним из основных потенциальных источников роста уровня воды в будущем.

Кроме того, исследователи отмечают, что разрушение антарктического шельфа приведет к высвобождению одного миллиарда тонн льда, которые сейчас сдерживаются этой своеобразной преградой.

Ученые добавили, что дальнейшее исчезновение ледников может привести к поднятию уровня моря почти на 60 метров. Потенциальная катастрофа затронет миллионы людей по всему миру.

Ранее 5-tv.ru писал, что гигантский ледник Туэйтса площадью около 192 тысяч квадратных километров вызвал волнения среди исследователей. Глыба в последние годы активно перемещается из-за разрушения основания. Это может привести к тому, что айсберг окажется под водой.

