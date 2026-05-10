На Сахалине выясняют обстоятельства смерти трех мужчин в районе мыса Крильон

Тела были обнаружены в салоне автомобиля.

Тела трех мужчин обнаружили в салоне автомобиля в районе мыса Крильон на Сахалине. Об этом сообщили представители следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) РФ по региону в официальном канале ведомства в мессенджере МАКС. Судя по фото с места происшествия, машина была утоплена в водоеме.

Отмечается, что сотрудники Холмского межрайонного отдела начали доследственную проверку. В ходе осмотра автомобиля криминалисты не нашли признаков насильственной смерти. Обстоятельства гибели мужчин выясняются, назначена судебно-медицинская экспертиза.

