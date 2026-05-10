Экономист рассказала, когда россиянам проиндексируют пенсии
Юлия Финогенова: индексация пенсий для военных пенсионеров будет в октябре
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Размер выплат оставят на уровне 93,59 процентов от суммы довольствия.
Перерасчет страховых выплат для работающих пенсионеров состоится в начале августа, а индексация для военных пенсионеров — в октябре. Об этом в интервью ТАСС заявила экономист Юлия Финогенова.
«До конца года работающих пенсионеров ждет перерасчет пенсии, а военных — индексация пенсий, получаемых в рамках государственного пенсионного обеспечения. С 1 августа 2026 года работающим пенсионерам будет проведен ежегодный перерасчет страховых пенсий», — сказала она.
Говоря об индексации, эксперт подчеркнула, что она запланирована на 1 октября. При этом размер выплат останется на уровне 93,59 процентов от суммы довольствия с учетом надбавок. Кроме того, коэффициент индексации изменят по фактической инфляции.
Ранее 5-tv.ru писал, что в марте этого года в России вырос средний размер пенсии — до 25,2 тысячи рублей. При этом самые большие выплаты зафиксированы в регионах, которые находятся в северной части страны. Общее число пенсионеров в РФ составило более 40,4 миллиона человек.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.