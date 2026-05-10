Как честные и ответственные люди сами загоняют себя в долги: три типичные ошибки

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кредиторы и коллекторы, преследующие и требующие вернуть деньги, суды и банкротство — перспектива кошмарная. Но этого можно избежать, если следовать советам экспертов.

Кредитные карты с минимальными платежами, микрозаймы для покрытия долгов и страх обратиться за помощью — главные ошибки, которые допускают люди, решая свои финансовые проблемы. В эти ловушки попадаются многие, и порой даже честные и платежеспособные клиенты банков вязнут в долгах, которые уже не способны покрыть. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал юрист Дмитрий Семенов.

Первая и самая массовая ловушка — это кредитные карты. Вы тратите средства с этого счета, а потом банк присылает сообщение с напоминанием о внесении минимального платежа. В сознании срабатывает опасный переключатель, и долг начинает ощущаться не как определенная сумма, а как маленький ежемесячный взнос. При этом основная его часть почти не уменьшается. Проценты по кредиткам иногда достигают 40% годовых. Получается, что вы исправно платите, но сумма основного долга стоит на месте и иногда даже растет из-за страховок и комиссий.

«Я видел случаи, когда человек пять лет платил по чуть-чуть и искренне считает себя дисциплинированным заемщиком, а потом с ужасом обнаруживал, что отдал уже больше, чем брал, а должен все еще почти ту же сумму. Это не кредит, это финансовая кабала, замаскированная под заботу банка», — предупредил юрист.

Вторая ошибка — это попытка перекрыть долг новым займом или микрокредитом. На некоторое время наступает облегчение, но это иллюзия. Главная опасность микрозаймов заключается в процентах. Взяв заем под 0,8% в день, человек закрывает просрочку в банке, но за этим стоят астрономические цифры в пересчете на год. Если вовремя не выйти из такого займа, через пару месяцев сумма долга удваивается.

Перекредитование — тоже не радужная альтернатива. Заемщик не решает проблему, а просто перекладывает ее в новый ящик, прибавив проценты и страховки. Как снежный ком копятся долги — у некоторых набираются десятки разных кредитов, итогом которых становится лишь продление агонии. И однажды наступает день, когда банки больше не дают денег, а зарплаты не хватает даже на проценты, и единственным выходом остается суд.

Третья ошибка — это отказ от профессиональной помощи. На раннем этапе должник стыдится того, что попал в ловушку, боится, что его осудят родные, коллеги, друзья, сочтут неудачником. И он продолжает искать выход из долговой ямы самостоятельно, но не находит. Он подбирает графики платежей, пишет в банки письма, уговаривает коллекторов подождать еще недельку. А в это время долги продолжают расти, начисляются пени и штрафы, запускаются судебные приказы и аресты счетов.

«Страх блокирует разум. А профессиональная помощь — это не клеймо, это просто расчет. Прийти на консультацию к юристу по банкротству не стыднее, чем прийти к врачу, когда что-то болит… Честные и ответственные люди попадают в долговую ловушку не потому, что они наивны, а потому, что привыкли рассчитывать только на себя», — отметил Семенов.

По словам эксперта, если вовремя не взяться за свои финансовые проблемы и не привлечь профессионалов, дело дойдет до процедуры банкротства. Но выход есть всегда. Финансовые проблемы — это не клеймо на всю жизнь, а задача, у которой есть решение. Только решать ее нужно не перекладыванием денег из одного кармана в другой, а трезвым анализом и профессиональной поддержкой. Изучайте информацию, консультируйтесь, ищите надежных юристов. Действуйте раньше, чем долги начнут управлять вашей жизнью.

Ранее 5-tv.ru объяснял, какие документы нужно проверить перед покупкой квартиры и что нужно знать о рынке вторичного жилья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.