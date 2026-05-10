«Что-то оттяпать»: Путин раскрыл причину вступления Финляндии в НАТО

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он подчеркнул, что весь Запад надеялся на поражение страны в 2022 году.

Финляндия в момент вступления в НАТО делала расчет на ослабление России и получение части территории страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.

Глава государства подчеркнул, что именно об этом в 2022 году думали западные страны. По его словам, они надеялись «что-то оттяпать у России, что-то хапнуть». Путин подчеркнул, что в Хельсинки знают об отсутствии между Россией и Финляндией территориальных споров.

«Почему в НАТО пошли? В надежде, что у нас все рухнет, а они тут как тут — „цап-царам“. Уже там границу строят по реке Сестре», — сказал российский лидер.

Финляндия стала членом альянса в апреле 2023 года. Решение было принято после начала спецоперации на Украине. При этом в Москве неоднократно заявляли об отсутствии угроз со стороны России. Кроме того, Путин назвал вступление страны в НАТО глупостью.

Ранее президент РФ заявил, что Москва надеется на скорейшее восстановление диалога со странами Европы и готова обсуждать это. По его словам, отношения России и Евросоюза строились на принципах взаимоуважения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.