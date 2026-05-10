Умер актер Вячеслав Николаев, известный по сериалу «Возвращение Мухтара»

Фото: Telegram/РАМТ/ramteatr

Заслуженный артист РФ, актер Вячеслав Николаев умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ).

«Ушел из жизни Заслуженный артист России Вячеслав Николаев. Наши соболезнования родным и близким. Светлая память», — говорится в сообщении.

Николаев родился 31 декабря 1958 года. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Затем артист выступал в театрах «Сфера» и «У Никитских ворот», а также в Театре сатиры.

В 2006 году Вячеслав пришел в РАМТ, где проработал 12 лет. За эти годы он участвовал в постановках «Берег утопии», «Приключения капитана Врунгеля», «Алые паруса», «Нюрнберг».

Телезрителю Николаев стал известен благодаря роли Иванова в сериале «Возвращение Мухтара». Кроме того, актер снялся в кинопроектах «Марш Турецкого», «Маргоша», «Кодекс чести 2», «Кулагин и партнеры». Всего на его счету более 20 работ.

Ранее на 87-м году жизни скончался артист Валерий Филонов. Популярность ему принесли роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности» и «Убойная сила».

