«Мы не знаем, что будет дальше»: лайнер с хантавирусом скитается по Атлантике

От болезни нет ни лекарства, ни вакцины.

В Атлантическом океане на круизном лайнере произошла вспышка вируса, от которого нет лекарств. Три человека мертвы, семь заболели. Ни один порт судно не хочет принимать. Теория заговора звучит так: владельцы лайнера знали об опасной болезни, но скрывали, чтобы не срывать круиз и не выплачивать компенсации. Но снова — это лишь симптом более серьезной проблемы.

Коронавирус, по всей видимости, ничему нас не научил. Мы до сих пор не знаем, где и когда объявится следующая зараза. И не готовы к новой вспышке. Ведь часть пассажиров уже сошла на берег — до того, как скандал просочился в прессу. Эти люди сейчас где-то в Европе, США, Австралии и Африке. За темой следит мой коллега, корреспондент «Известий» Павел Проломов.

Это редкие кадры нидерландского лайнера Hondius, самого обсуждаемого судна в мире. Пустые палубы, где обещали зажигательные вечеринки. Напуганные пассажиры этого летучего голландца сидят по каютам, лишь изредка выходя подышать свежим воздухом.

«Мы не знаем, что будет дальше. Может, нас отправят на карантин», — сказал пассажир лайнера Mv Hondius Кассем Ибн Хаттута.

На борту круизного лайнера обнаружили смертельный хантавирус, от него нет ни лекарства, ни вакцины. Умерли уже три человека.

«Если вы видите репортажи об этом, просто помните, что за этим стоят реальные люди и что это не то, что происходит где-то далеко. Это происходит с нами прямо сейчас», — рассказал пассажир лайнера Mv Hondius Джейк Розмарин.

Лайнер начал путешествие из аргентинского города Ушуая. На шестой день у одного из туристов, пожилого голландца, появились первые симптомы. 11 апреля он скончался. Это видео снимал один из пассажиров, когда капитан лайнера вместо принятия экстренных мер попытался просто замять ситуацию.

«Один из наших пассажиров скоропостижно скончался. Мы полагаем, что смерть произошла по естественной причине», — рассказал капитан круизного лайнера Mv Hondius Ян Доброговский.

Туристы продолжили развлекаться и ходить на экскурсии по островам, даже не подозревая, что они могут быть переносчиками смерти. Во время остановки на острове Святой Елены с борта забрали тело и сошли двадцать три пассажира, в том числе жена того мужчины, который скончался первым. Именно она стала второй жертвой: умерла в больнице Йоханнесбурга. Еще четверо госпитализированных в Британии, не менее шести в США, в тяжелом состоянии швейцарец, и этот список можно долго продолжать.

«В ближайшие полтора месяца мы будем регулярно слышать о том, что где-то кого-то положили в больницу на карантин, где-то проследили какие-то контакты, где-то кто-то заболел», — сказала доктор биологических наук, профессор школы системной биологии в университете Джорджа Мейсона, США, Анча Баранова.

Все это время компания Oceanwide Expeditions, организатор круиза, молчала. И только после еще одной смерти на борту раскрыла страшные детали трагедии. Но к этому моменту начали заболевать даже те, кто только общался с бывшими пассажирами судна. Турок Рухи Чинет был среди тех, кто покинул судно на острове Святой Елены.

«Руководство судна должно было отнестись к этой проблеме серьезнее уже после первой смерти. Они должны были предположить, что это может быть заразная болезнь», — поделился бывший пассажир лайнера Mv Hondius, турецкий блогер Рухи Чинет.

Впрочем, предположить было сложно. Поначалу заболевание мало чем отличалось от обычного гриппа: лихорадка, головная боль, слабость.

«Заболевание мало изучено, случаев мало происходит. Поражаются верхние дыхательные пути. А потом падает функция легких. Человек умирает», — проанализировал доктор биологических наук, профессор, академик РАН Сергей Нетесов.

Чаще всего хантавирусы передаются от грызунов. Причем опасен не столько прямой контакт с животными, сколько их экскременты и слюна. Но есть один штамм — Андес. Очень редкий, водится, в основном, в Южной Америке. И только он, уже после заражения от грызуна, может передаваться от человека к человеку. Более того, он еще и самый опасный, с летальностью около сорока процентов.

Аргентинские следователи предполагают, что первый погибший и есть нулевой пациент. Перед круизом он с супругой наблюдал за птицами в Аргентине. Бердвочинг завел его на экскурсию по свалке, которая, как можно догадаться, кишит грызунами.

«Мы предполагаем, что они заразились на суше, еще до того, как попали на лайнер», — сказала американский эпидемиолог-инфекционист Мария Ван Керкхове.

Пока за сотнями потенциальных переносчиков хантавируса наблюдают врачи, мир охватила другая зараза — паника. В Кабо-Верде просто запретили пассажирам сходить на берег. Теперь лайнер идет к Канарским островам. А там уже начались протесты.

Это при том, что Мадрид швартовку разрешил. И даже испанские вирусологи пытаются успокоить людей. В специальном интервью «Известиям» уверяют, что никакой опасности нет.

«Вероятность новой пандемии? Никакая или очень низкая. Ковид был очень заразен и мог быстро распространяться. У этого вируса все наоборот: летальность высокая, но способность к распространению низкая», — рассказал директор центра энцефалопатий и новых инфекционных заболеваний университета Сарагосы Хуан Хосе Бадиола.

Вот только мир все помнит. В 2020 пассажиры «Даймонд Принцесс» тоже стали прокаженными.

«Мы все застряли здесь. Я в крошечной каюте без окон, нас тут четверо, что мы вообще делаем?» — сказала пассажирка из Австралии Аун На Тан.

«Тот самый лайнер Diamond princess, про который говорили прямо перед объявлением пандемии. Тогда нам сказали, что половина всех ковидных случаев были на этом борту. И вот новая история с лайнером», — сказала директор по исследованиям во французском институте здравоохранения и медицинских исследований Александра Анрион-Коде.

Мы до сих пор не знаем наверняка, с каким штаммом имеем дело. Аргентинские грызуны только версия. А ведь лайнер заходил еще на необитаемые острова рядом с Южным Полюсом. Конспирологи ищут связь с большим американским бизнесом. Вспомнили, что компания «Модерна» буквально недавно начала разработку вакцины от хантавируса. А Билл Гейтс как-то пророчил новую пандемию.

«Это точно не последняя пандемия. Следующая может оказаться гораздо более тяжелой», — рассказывал предприниматель, общественный деятель (США) Билл Гейтс.

Прозвучало убедительно. Так, что даже официальные власти целых городов, как в столице Тайваня, решают уничтожить вообще всех грызунов.

«Независимо от того, много крыс или мало — мы будем проводить тотальную кампанию дератизации. Пожалуйста, не паникуйте», — сказал мэр Тайбэя (Тайвань) Цзян Ваньань.

Пассажирам лайнера все же оказывают помощь, людей с симптомами эвакуировали в больницу, при условиях жесточайшего карантина.

