Роковое совпадение или чей‑то замысел? Почему две аварии в Москве выглядят подозрительно

После резонансных ДТП снова растет число опасных гонок.

И еще об искусстве и гранях допустимого. Во вторник в Москве произошло страшное ДТП: байкер сбил на полном ходу девушку-фотографа, которая ради кадра вышла на проезжую часть. Мы не можем показывать видео трагедии полностью, потому что там действительно жуткие кадры.

Девушка от полученных травм скончалась на месте. Суд отправил виновника ДТП всего лишь под домашний арест — говорят, был подавлен и искренне раскаивался, плакал в суде, он хорошо знал погибшую. Странная гуманность суда, учитывая, что за шесть лет этот мотоциклист 21 раз нарушил ПДД.

Погибшая — Ксения Добромилова, тридцать четыре года, фотография и мотоциклы были ее хобби. А так она была известна как модель, музыкант, актриса. Ее лучшей работой в кадре считается клип «Девочка-война». У него десятки миллионов просмотров.

И тут совпадение, которое трудно назвать случайным. В тот же день, в трех километрах от места трагедии, в аварию попадает рэпер Navai — один из авторов той самой песни. В клипе он в кадре вместе с Ксенией. Официально не он был в момент ДТП за рулем. Официально.

Замечу: в публичном пространстве никаких связей между этим рэпером и актрисой из его клипа никогда не фигурировало. А тут одна авария за другой. Теория заговора? Возможно. Но согласитесь: когда два таких события случаются в одном районе в один день, логика сама начинает достраивать картину. Впрочем, на мой взгляд, здесь важны не скрытые связи, а проблема, которую оба эпизода обнажили одновременно.

В Москве снова активизировались любители гонять — на байках, на дорогих машинах, ради красивых кадров для соцсетей. Одно время притихли после нескольких резонансных ДТП, в том числе с блогером Эдвардом Биллом, когда из-за лихачества погибли люди. Притихли — и вернулись. Хвастовство скоростью и железом приносит деньги. А деньги, как известно, не пахнут.

