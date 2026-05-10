Расстояния между прошлым и сегодняшним днем нет.

Подвиг красноармейцев в эти дни вспоминают по всему миру. Памятные мероприятия проходят в десятках стран.

Вот так в австралийском Мельбурне этим утром стартовал мотопробег, посвященный Дню Победы. По пути к колонне присоединились десятки байкеров из других городов.

В Берлине почтить память воинов, несмотря на все ограничения, собрались наши бывшие соотечественники из разных стран. Портреты родных и близких, павших в боях за Родину, они пронесли от Бранденбургских ворот до советского мемориала в Тиргартене.

Масштабная акция прошла в Сеуле. Сотни человек прошли колонной под песни военных лет. Красные флаги сегодня реют и в Грузии. Помимо снимков своих предков, люди несут плакаты, осуждающие фашизм.

О том, что День Победы навсегда останется символом мужества и героизма советских солдат, сегодня можно было видеть в израильской Хайфе. Участники почтили память тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу.

Одно из самых больших шествий Бессмертного полка прошло в Пекине. В нем приняли участие около тысячи человек, в их числе много жителей Китая. Люксембург, Малайзия, Болгария, Египет — география памятных мероприятий поистине безгранична…

Особенно удивительная картина была сегодня в Нарве. Чтобы увидеть парад на Красной площади сегодня на берегу Нарвы собрались тысячи жителей Эстонии, которые специально приехали посмотреть яркие кадры из центра Москвы. Трансляцию для них организовали на больших экранах с нашего берега Ивангорода в Ленобласти. Местные власти всячески пытаются помешать просмотру и отвлечь внимание празднованием Дня Европы. Но желание многих жителей страны стать частью именно Дня Победы настолько большое, что в Нарву даже делают специальные туры.

Это демонстрирует, что никакими запретами и ограничениями историческую память не стереть. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов продолжит.

Здесь нет чужих героев, а за каждым портретом: история. Невыдуманная. Прожитая. Настоящая. Все вместе: и пожилые люди, и совсем молодые, целые семьи, все сегодня говорили спасибо нашим родным. Алевтине Павловне восемьдесят шесть, ребенком она пережила блокаду.

«Я ради них иду, понимаете, мне уже нелегко, но я не пропускаю шествие, я показываю им наш город», — рассказала житель блокадного Ленинграда Алевтина Барканова.

Невский проспект, всегда шумный, торопливый, сегодня никуда не спешит. Он видел и помнит многое: и плач матерей, провожавших детей в эвакуацию, и уходящие на фронт эшелоны, и артобстрелы. Но сегодня — это просто дорога, по которой идут вместе и молча.

От Балтики до Тихого океана российские улицы стали дорогой памяти для миллионов людей. На порядок больше в онлайн. И память эта объединяла сильнее любых слов.

Миллионы лиц Победителей. Ветер перебирает их, как страницы одного большого семейного альбома.

«Дед был мужественным, я надеюсь, что и мы достойны этого. Будучи раненным на фронте, на поле боя, уничтожил более шести фрицев и вернулся домой», — сказал Леонид Дудинский.

Совсем молодые матросы, радисты. Они тоже когда-то смотрели на эти сопки и на этот порт.

«Я иду со своим отцом, начинал службу здесь, и когда началась ВОВ, их всех эшелоном на западный фронт, воевал на Курской дуге. Имел ранение, контузию. И сегодня мы пришли, чтобы почтить память тех, кто погиб. Никто не хотел воевать, и никто не хотел войны», — вспоминала Светлана Кашмирова.

Сахалин в годы войны хоть и был очень далеко от линии фронта, но война здесь закончилась не 9-го мая.

В Сибири в колонне не только солдаты. Люди в спецовках и платках: рабочие, что по пятнадцать часов в сутки стояли у станков.

«Для меня и моей семьи важен праздник тем, чтобы люди помнили, за что сражались наши герои. Фронтовики не только на фронте и в тылу. Это нужно всегда помнить», — сказал Степан Васильев.

В Тюмени тоже не слышали канонады, но работали так, словно фронт был рядом. Город стал тылом, сюда эвакуировали десятки тысяч детей, в том числе из Ленинграда. Каждый восьмой житель вышел сегодня на улицы почтить память своих героев.

«Я не могла не прийти в шествие Бессмертного полка, потому что я помню и горжусь своими прадедами. И каждый год, несмотря ни на какую погоду, ни на какие обстоятельства выхожу», — рассказала Анастасия Левинова.

Связь поколений. В одном строю не только ветераны, но и их внуки и правнуки, что защищают сейчас Россию на СВО.

«9 мая для меня это великий день. Я участник СВО. Хорошо понимаю цену мира и то, через что пришлось пройти нашим дедам и прадедам», — сказал Глеб Волков.

Пять миллионов людей сегодня по всей стране участвовали в шествиях Бессмертного Полка. Память в каждой личной истории. Что складывается в нашу общую, одну на всех Историю Победы. Она не в прошлом. А здесь. Всегда рядом с нами.

