Сегодня у станков — внуки тех, кто делал все для фронта, все для Победы. Сегодня в окопах — внуки тех, кто освобождал Донбасс и брал Берлин. Это не просто преемственность крови. Это преемственность характера. Корреспондент «Известий» Александр Сифиулин встретился с такими.

Им хотелось бы видеться чаще и, возможно, в совсем других условиях, но оба: и отец, и сын — теперь на СВО, работают на Константиновском направлении. «Дантист» — оператор БПЛА группировки войск «Юг», в свои 21 управляет дроном-наблюдателем, «Манул» — водитель в том же подразделении, занимается снабжением, доставкой и эвакуацией. На фронт отец ушел за сыном.

«Большим сюрпризом стало, когда он сказал, что он не изменит своего решения, тогда я сказал, что и я свое не меняю: иду за тобой. Он купил дрон, ну летает и летает, интересно ему, тренировался как бы, а потом в один прекрасный день пришел и сказал: «Я ухожу на СВО», — рассказал военнослужащий группировки «Юг» с позывным «Манул».

В их семье принято с самого детства рассказывать о подвиге прадедов, которые воевали здесь же, в тех же посадках.

Теперь и полка для наград общая. «Красная звезда», ордена «Славы» и «За отвагу» у ветеранов Великой Отечественной. Один повел за собой взвод в атаку, другой уничтожил двенадцать фашистов в одиночку. У молодого дроновода медаль за сорванную атаку противника, он уничтожил целое отделение с неба. Мама «Дантиста» волнуется, молится за его жизнь, но гордится сыном, который достоин своих предков.

«У нас династия военных, абсолютно все дедушки военные, абсолютно все служили. Один дедушка у меня прошел полностью ВОВ, был тяжело ранен, но продолжил, второй дедушка у меня пропал без вести именно на Украине, именно в том месте, где сейчас воюет Даниил», — поделилась мать бойца с позывным «Дантист» Алена Александрова.

Одна земля. И одна судьба для всех поколений.

Это архивные съемки из Курской области, 2025 год. Работает группировка войск «Север». Расчет «Града» бойца с позывным «Зага» выбивает врага с русской земли. Точь-в-точь, как его дед — танкист Камбулат Кахмыров в 43-м на Курской дуге.

«Когда уже напали на Курск, вот это вот все нужно встать на защиту своей родины. Каждый уважающий себя мужик должен так думать: если не я, кто? Второй. Другой. Третий?» — сказал военнослужащий группировки «Север» с позывным «Зага».

«Зага» продолжает воевать за Родину и сегодня. Он уже прошел дальше, чем его дед, и собирается дойти до Победы.

Александр Огарков — уже сам ветеран СВО, служил медиком в сводном отряде специального назначения, спасал людей в самых горячих точках фронта, демобилизован после ранения. Держит в руках боевую награду своего прадеда, орден «Красная звезда».

«Война началась, ему был 21 год. Пошел в артиллерию, сразу начал воевать, войну закончил в звании гвардии старшего сержанта», — сказал ветеран СВО Александр Огарков.

Дед был командиром артиллерийского орудия, освобождал Брест, бился с фашистами и на Украине. Когда форсировал с Красной Армией Днепр, орудие утонуло, пришлось доставать своими силами, под бомбежками, но они смогли. Уже на берегу провели ремонт. Вступили в бой и победили.

«Он прошел всю Украину, ну и непосредственно Черниговскую область», — продолжил рассказывать ветеран СВО Александр Огарков.

И его детям теперь будет что рассказать о том, как воевали предки с разницей в 80 лет, но за одно и то же, за Родину.

Так же, как в 1943 году, враг отступает все дальше. И после него свою землю приходится очищать. Пусть и ценой жизни. Его позывной был «Егерь». Он служил в инженерных войсках, как и прадед, был сапером. Воспитывался на памяти о Герое Советского Союза. Не жалел себя.

«Ну, даже внешне на него смотришь, вот он прям лицо армии России. Вот тот, который должен быть лицом армии России. Усы, молодой, статный. Будто бы он рожден быть военным», — сказал старший сапер-оператор батальона специального минирования 1-й инженерно-саперной бригады Андрей Бережной.

Эти кадры нам передали его сослуживцы, на них спокойный и рассудительный, идет навстречу опасности безо всяких сомнений.

Егор Рассказов — погиб под ударом дрона, когда пытался сделать свой дом снова безопасным. Александр Семенович Рассказов — освобождал Киев, прокладывал проходы в минных полях. О его подвиге, как под обстрелом продолжал ползти и разряжать ловушки, писал в своих мемуарах маршал Чистяков. Династия бесстрашных бойцов, которые поставили дело выше себя.

«Егор очень любил своего прадеда, эту всю историю, он выполнил задачу, подорвал, как положено, но, к сожалению, вместе с собой, и понимал: либо так, либо никак», — продолжил рассказ старший сапер-оператор батальона специального минирования 1-й инженерно-саперной бригады Андрей Бережной.

На фронте в эти дни короткой передышки готовят новую прививку от беспамятства. На боевом дежурстве бойцы группировки «Центр», готовы к любому развитию событий.

На пункте дозарядки расчет времени не теряет, буквально несколько минут им требуется, чтобы поставить одну машину, с помощью которой уже ракеты будут помещены в ствол.

История подвигов предыдущих поколений есть у каждого. А значит, и повод биться дальше, чтобы нынешнее поколение ничем не уступило великому поколению героев.

«Дедушка Ершов Василий Григорьевич, он как ушел на свою службу в 1940-м году, до конца войны прошел и никому никогда не рассказывал», — поделился заместитель командира дивизиона группировки войск «Центр» Андрей Сергеев.

