На Украине закончились люди: на фронт хотят отправить госслужащих, но есть нюансы

Требования радикалов в стране крепчают.

Собственно, чему удивляться, когда европейцы да и американцы откровенно потворствовали росту неофашизма на той же Украине.

Вот в этом году во Львове опять состоялся марш в честь дивизии СС «Галичина». Кто-то возмутился? Ну только поляки, и то вяло — спустя несколько дней и скорее для формальности. Еще раз: в честь дивизии СС, что не оставляет никаких иных толкований того, какой идеологии придерживаются марширующие. Но ведь ходить так открыто по Львову они начали не сегодня и даже не после начала СВО, а задолго до всех этих событий, задолго до Евромайдана. И всего этого Европа, настрадавшаяся от нацизма, не замечала. И к чему приводит это избирательное зрение — мы все прекрасно видим.

Дальше — больше, требования радикалов крепчают. Вот один из идеологов украинского национализма Дмитрий Корчинский*, который у нас официально объявлен в розыск, предлагает ввести на Украине диктатуру. Разогнать парламент, сократить министерства и ведомства, всех освободившихся сотрудников — под ружье и на фронт. Вся власть — у ставки верховного главнокомандующего. То есть сейчас Зеленскому предлагают стать полномочным диктатором, пока он этих нациков устраивает, а потом и другого можно поставить, своего.

Отправить госслужащих на фронт — это лишь одна из одиозных идей, которая все чаще звучит на Украине. Другая, гораздо более вероятная, — снизить призывной возраст. Сейчас ТЦК отлавливают молодых парней начиная с 25 лет, а надо чтобы с 23 или даже с 18.

Есть другая идея — сократить число стратегических предприятий и ужесточить правила бронирования работников. Это, пожалуй, самый простой для Зеленского ход. Но есть нюансы. В трудовых коллективах и так нехватка от 30 до 50% сотрудников — и владельцы предприятий уже начинают потихоньку завозить трудовых мигрантов из Индии, Пакистана, Бангладеш.

В сетях вирусятся видео, как жители Тернополя, Черновцов и того же Львова, да-да, того самого бандеровского логова, недоумевают: а чего это вокруг так много гастарбайтеров, которые не то что на мове — они и на английском-то толком не разговаривают? При этом промышленное производство на Украине безостановочно сокращается. По итогам прошлого года падение 2,4%, за первый квартал этого года — еще минус процент с хвостиком.

СВО давно превратилась в борьбу на истощение. Украина рассчитывает прежде всего на помощь Европы. Вот только Европа загружает свои заводы, а не украинские. Нам же можно рассчитывать только на свои силы.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.