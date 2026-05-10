«Священная война» над Красной площадью: как прошел парад Победы в Москве

Ветераны ВОВ и участники СВО рядом с президентом отметили главный прздник нашей страны.

Сегодня все внимание Москве. Последние недели информационное пространство бурлило вокруг 9 мая. Угрозы, провокации, вбросы, попытки сорвать или хотя бы омрачить этот день.

И знаете: всю эту шелуху сдуло, когда на брусчатку вышел караул со Знаменем Победы и над площадью зазвучала «Священная война». Потому что есть вещи, которые важнее любого информационного шума. Есть символы, которые сильнее любых провокаций.

По всем опросам — 9 Мая главный государственный праздник.

И в такие моменты, как сегодня, особенно ощущается связь времен: когда на трибуне рядом с президентом — ветеран Великой Отечественной с одной стороны, а с другой — ветеран СВО, Герой России. Зримая форма преемственности.

Выступление президента России слушал весь мир:

«Твердо уверен, что наше дело — правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами! Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава Вооруженным Силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!».

Сегодня мы празднуем годовщину Победы, но уже в июне не менее важная дата — 85 лет со дня начала той войны. Мы вспоминаем Победу, но обязаны помнить и о том, какой ценой она далась. И наша задача как наследников воинов-освободителей — не допустить, чтобы неонацизм снова поднял голову. Парад 9 мая на Красной площади — один из самых действенных способов напомнить об этом. Репортаж корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Над Красной площадью так тихо, что слышно, как поют птицы. Расчеты замерли в ожидании.

С последним ударом курантов на Спасской башне гремит легендарное. Эта музыка отзывается в сердце каждого из нас. Гордостью и трепетом. «Священная война» Александрова. Под нее в сорок первом эшелоны шли на фронт.

Знаменная группа Почетного караула вносит красное Знамя Победы, то самое, которое наши бойцы подняли над Рейхстагом в сорок пятом. Чуть ли не впервые: «Священная война» плавно переходит в другую любимую мелодию — «С чего начинается Родина».

Из ворот Спасской башни выезжает «Аурус» — кабриолет министра обороны России. Андрей Белоусов начинает объезд парадных расчетов. Скорость не более двадцати километров в час для максимальной плавности хода.

Министр обороны докладывает Верховному Главнокомандующему о готовности расчетов. Владимир Путин выходит к трибуне. Весь мир ловит каждое слово.

«Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений», — сказал Владимир Путин.

Восемьдесят один год назад наши деды и прадеды победили самое страшное зло на земле. Фашизм. Сегодня наше поколение продолжает дело предков.

«Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного. Того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Объявляется минута молчания», — сообщил Владимир Путин.

Героический дух: он здесь почти осязаем. Преемственность поколений для участников СВО не пустые слова.

«Я еще когда был совсем маленький, в школу к нам приходили ветераны Великой Отечественной войны, и они как раз-таки нас и нравоучали, воспитывали. Теперь мы также ходим по школам, детишкам, рассказываем про то, какие подвиги совершали наши ветераны Великой Отечественной войны и современные войны», — сказал участник президентской программы «Время героев» Роман Гришин.

Которым снова бросили вызов. И снова все на одного. Но нам не привыкать.

«Как бы не менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное, судьбу страны вершат люди! Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители, все граждане России», — сказал Владимир Путин.

Уникальная техническая находка этого парада: на больших экранах показывают работу бойцов в зоне СВО. На земле, на небе, на воде. Впервые в истории демонстрируют лазерный комплекс «Пересвет», который способен сжигать вражеские спутники. И запуск реактивных «Гераней» тоже новинка.

Когда на экране появляется атомный ракетный крейсер «Князь Владимир», президент что-то рассказывает сидящему рядом с ним ветерану. Это — Свет Саввич Турунов. Адмирал в отставке, освобождал Польшу и Чехословакию. Практически всем приглашенным ветеранам больше ста лет. А стержень победителей все тот же. Кирилл Семенов, участник Сталинградской битвы, передал президенту письмо в конверте. Путин его взял. Долго не выпускал из рук. А после положил во внутренний карман.

Парад приходит в движение. В этом году на брусчатке так называемые коробки из курсантов военных университетов и академий. Всех родов войск.

Тысячи военнослужащих, как один живой организм. Среди парадных «коробок» расчет участников специальной военной операции. Семнадцать героев России, восемьдесят три кавалера Ордена мужества.

Об этом не сообщали заранее: в параде принимает участие расчет военнослужащих КНДР. Они помогали освобождать Курскую область от врага.

На трибуне рядом с Владимиром Путиным лидеры дружественных стран. На Красную площадь пришли и военные атташе.

«Любой адекватный человек знает, что сегодня за день. Сегодня день, в который на земле воцарился мир. А в наши дни этот мир пытаются разрушить», — сказал военный атташе Камеруна Самуель Бильредо.

Кульминация: штурмовики Су-25 раскрашивают небо над Москвой в цвета российского флага.

Парад — это напоминание всему миру, кто победил фашизм. Историческую память мы в обиду не дадим, сколько бы лет ни прошло с той поры.

