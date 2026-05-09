Состояние верховного лидера Ирана Хаменеи после ранений раскрыли в Тегеране

Он выступит с обращением к народу в ближайшее время.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пострадал в результате американских и израильских ударов по исламской республике, но сейчас он идет на поправку. Об этом заявил координатор правительственных совещаний Мазахер Хоссейни, передает телеканал Al Araby.

По его словам, Хаменеи получил повреждения в области спины и колена, а также небольшую рану за ухом. При этом чиновник отметил, что травма спины уже зажила, а колено скоро восстановится. Что касается уха, то тюрбан скрывает порезы, добавил он.

Хосейни также подчеркнул, причин беспокоиться за состояние верховного лидера нет. Кроме того, он обратится к народу в ближайшее время, уточнил координатор.

Моджтаба Хаменеи получил ранения во время операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Тогда в результате ракетных ударов погибли его жена и отец Али Хаменеи. В марте издание The New York Times писало, что глава ИРИ получил «серьезные ранения и находится в тяжелом состоянии». При этом эту информацию неоднократно опровергали в Тегеране. Сам Хаменеи не появлялся на публике с момента своего избрания.

Ранее Белый дом объявил о завершении военной операции против исламской республики. Президент США Дональд Трамп направил спикеру нижней палаты Конгресса страны соответствующий документ.

