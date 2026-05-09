Лавров заявил, что Украина никогда не была договороспособной

На протяжении многих лет Украина доказывает свою недоговороспособность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии «Вестям».

«Никакого сюрприза в недоговороспособности киевского режима», — сказал Сергей Лавров.

Он также подчеркнул, что все началось с госпереворота в Киеве, после этого события ни одна договоренность не выполнялась. Речь идет как о Минских соглашениях, так и о переговорах в Стамбуле в 2022 году.

В честь празднования Дня Победы Россия по решению президента страны Владимира Путина объявила режим тишины с 8 по 10 мая. Кроме того, Москва поддержала инициативу американского лидера Дональда Трампа о продлении перемирия до 11 мая.

Однако, по данным Министерства обороны (Минобороны) России, Киев нарушил договоренности о прекращении огня в зоне проведения спецоперации порядка девяти тысяч раз. Российским военнослужащим пришлось зеркально реагировать на атаки противника, чтобы пресечь провокации ВСУ.

