Песков: Россия не получала сигналов о выходе США из переговоров по Украине

В Кремле отметили, что переговорный процесс сложный и требует больших усилий.

Россия не получала от Белого дома никаких сигналов о том, что США выходят из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 9 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, американская сторона хотела бы добиваться более быстрых результатов, однако это, к сожалению, не всегда получается.

«Очень сложные переговоры, очень много деталей. Америка и раньше говорила о том, что они хотели бы как можно быстрее, что это можно решить чуть ли не за одну ночь. Но это, к сожалению, не так и требует больших усилий», — сказал Песков телеканалу «Звезда».

Ранее в этот день он отметил, что выход на мирное соглашение — это долгий путь, и подчеркнул, что американская сторона в этом вопросе спешит.

Президент США Дональд Трамп 8 мая заявил, что переговоры продолжаются, и выразил надежду на скорое завершение боевых действий. Тогда же он сообщил о готовности отправить американских переговорщиков в Москву.

