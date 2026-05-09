Путин проводит пресс-конференцию в Кремле в День Победы: прямая трансляция

Путин проводит пресс-конференцию в Кремле в День Победы

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Глава государства выступает перед журналистами в Малахитовом зале.

Трансляция завершена

Президент России Владимир Путин 9 мая, в День Победы, проводит пресс-конференцию в Кремле. Мероприятие проходит в Малахитовом зале Большого Кремлевского дворца. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию мероприятия.

В День Победы президент России Владимир Путин участвовал в праздничных мероприятиях и принимал иностранных гостей.

Речь и минута молчания

Главным событием дня для президента стало участие в торжественном Параде Победы. Владимир Путин обратился к россиянам и гостям столицы с торжественной речью. Он напомнил о невероятной силе духа советского народа, о подвиге каждого, кто приближал победу, и о тех огромных потерях, которые были понесены ради свободы.

После этого российский лидер объявил минуту молчания в память о павших защитниках Родины. Завершив парад, президент отправился к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы возложить цветы.

Друзья России в Кремле

Кульминацией дня стал торжественный прием в Кремле зарубежных гостей. Президент назвал собравшихся своими друзьями и подчеркнул, что Россия всегда будет хранить память о боевом союзничестве и чтить вклад всех стран антигитлеровской коалиции в победу над нацизмом.

Дипломатический марафон Владимира Путина

После торжественной части рабочий день президента продолжился серией международных встреч. Во время переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо российский лидер поблагодарил иностранного коллегу за визит в Москву именно в День Победы. Кроме того, Путин оценил позитивное развитие отношений между Россией и Словакией, однако важной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине.

В ходе беседы с руководством Республики Сербской Владимир Путин подчеркнул твердое намерение России развивать плодотворное взаимодействие, основанное на общих исторических традициях, духовном родстве и многовековой дружбе. На встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом Владимир Путин отметил, что отношения двух стран строятся на дружбе, взаимном уважении и доверии.

Во время переговоров с президентом Абхазии российский лидер отметил успешное развитие двусторонних отношений и позитивные изменения в республике. Владимир Путин также отметил вклад Южной Осетии в победу в Великой Отечественной войне во время встречи с ее президентом Аланом Гаглоевым. По словам российского лидера, республика занимает первое место по числу Героев Советского Союза на душу населения, что является яркой и героической страницей истории.

