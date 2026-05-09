Путин проводит пресс-конференцию в Кремле в День Победы: прямая трансляция
Путин проводит пресс-конференцию в Кремле в День Победы
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Глава государства выступает перед журналистами в Малахитовом зале.
Трансляция завершена
Президент России Владимир Путин 9 мая, в День Победы, проводит пресс-конференцию в Кремле. Мероприятие проходит в Малахитовом зале Большого Кремлевского дворца. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию мероприятия.
В День Победы президент России Владимир Путин участвовал в праздничных мероприятиях и принимал иностранных гостей.
Речь и минута молчания
Главным событием дня для президента стало участие в торжественном Параде Победы. Владимир Путин обратился к россиянам и гостям столицы с торжественной речью. Он напомнил о невероятной силе духа советского народа, о подвиге каждого, кто приближал победу, и о тех огромных потерях, которые были понесены ради свободы.
После этого российский лидер объявил минуту молчания в память о павших защитниках Родины. Завершив парад, президент отправился к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы возложить цветы.
Друзья России в Кремле
Кульминацией дня стал торжественный прием в Кремле зарубежных гостей. Президент назвал собравшихся своими друзьями и подчеркнул, что Россия всегда будет хранить память о боевом союзничестве и чтить вклад всех стран антигитлеровской коалиции в победу над нацизмом.
Дипломатический марафон Владимира Путина
После торжественной части рабочий день президента продолжился серией международных встреч. Во время переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо российский лидер поблагодарил иностранного коллегу за визит в Москву именно в День Победы. Кроме того, Путин оценил позитивное развитие отношений между Россией и Словакией, однако важной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине.
В ходе беседы с руководством Республики Сербской Владимир Путин подчеркнул твердое намерение России развивать плодотворное взаимодействие, основанное на общих исторических традициях, духовном родстве и многовековой дружбе. На встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом Владимир Путин отметил, что отношения двух стран строятся на дружбе, взаимном уважении и доверии.
Во время переговоров с президентом Абхазии российский лидер отметил успешное развитие двусторонних отношений и позитивные изменения в республике. Владимир Путин также отметил вклад Южной Осетии в победу в Великой Отечественной войне во время встречи с ее президентом Аланом Гаглоевым. По словам российского лидера, республика занимает первое место по числу Героев Советского Союза на душу населения, что является яркой и героической страницей истории.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.