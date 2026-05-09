Путин: Россия намерена продолжать сотрудничество с Республикой Сербской

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Щербак; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Стороны планируют расширять взаимодействие, опираясь на общность взглядов и многовековую дружбу.

Россия твердо намерена поддерживать и развивать плодотворное взаимодействие с Республикой Сербской (РС). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством республики.

Глава государства подчеркнул, что тесные контакты между Москвой и Баня-Лукой базируются на исторических традициях, духовном родстве и многовековой дружбе двух народов. Российский лидер акцентировал внимание на том, что позиции сторон по ключевым вопросам международной повестки, включая ситуацию на Балканах и в Европе в целом, во многом совпадают.

По словам Путина, Россия и Республика Сербская выступают за формирование справедливого миропорядка и продвижение выгодного сотрудничества без угрозы вмешательства во внутренние дела государств.

Российский лидер особо выделил конструктивный характер отношений с лидером ведущей партии РС Милорадом Додиком, назвав его соратником и давним другом России. Кроме того, глава государства поблагодарил президента республики Синишу Караджича за личное присутствие на торжествах в Москве, приуроченных к 81-летию Победы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.