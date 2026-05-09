В Молдавии в конце автопробега развернули гигантскую копию Знамени Победы

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Длина полотна составила 60 метров, а ширина — 25 метров.

В Кишиневе участники масштабного автопробега под названием «Победа. Одна на всех» развернули внушительную по размерам копию Знамени Победы. Кадры с мероприятия в Молдавии публикует 5-tv.ru.

Знамя развернули у мемориала воинской славы «Вечность». Масштаб развернутого полотна впечатлил очевидцев: длина флага составила 60 метров, а ширина — 25 метров. Чтобы удержать гигантское полотно, были задействованы сотни человек.

В этот же день на мемориальном комплексе Саур-Могила в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики развернули самое большое Знамя Победы в мире. Его размер составляет 65 на 35 метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Приднестровье шествие «Бессмертного полка» собрало 105 тысяч человек. К памятной акции присоединились жители республики и гости Приднестровья. Для региона с населением около 455,7 тысячи человек — это значительная часть граждан. Акция объединила людей независимо от национальности, гражданства, места жительства и вероисповедания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.