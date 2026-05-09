Любимый праздник: правнучка-блогер собирала прабабушку на парад для ветеранов

Фото, видео: © РИА Новости/Артем Кулекин; Instagram*/enochkaa; 5-tv.ru

Правнучка-блогер собрала свою прабабушку на парад для ветеранов. Трогательный ролик блогер Елена разместила в социальных сетях.

«Моя прабабушка Катя без двух годов прожила век, и 9 мая — ее любимый праздник, в который она надевает любимые платки и ободочки, как настоящая девочка», — написала Елена под видео.

Блогер рассказала, что ее прабабушку пригласили на мероприятие в музей, и тогда она попросила правнучку собрать ее туда. Девушка сделала бабушке укладку, и она счастливая и нарядная отправилась в музей.

Видео набрало уже более 700 тысяч просмотров и около 500 комментариев. Пользователи желают прабабушке Екатерине здоровья и долгих лет жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заслуженный артист России Александр Маршал до сих пор хранит китель своего деда-фронтовика с орденами и медалями. Певец признался, что гордится своей семьей: его деды воевали на фронте, а отец был военным летчиком.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.