В Приднестровье шествие «Бессмертного полка» собрало 105 тысяч человек

В городах и селах Приднестровья 105 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Об этом сообщил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в своем Telegram-канале.

К памятной акции присоединились жители республики и гости Приднестровья. Для региона с населением около 455,7 тысячи человек — это значительная часть граждан.

«По предварительным данным, 105 тысяч приднестровцев и гостей республики приняли сегодня участие в шествии памяти, миролюбия, дружбы, взаимопонимания, семейных и исторических уз — в шествии «Бессмертного полка», — написал Красносельский.

По словам лидера республики, только на центральной площади Тирасполя с портретами ветеранов собрались 42 тысячи человек. Еще более 60 тысяч участников прошли колоннами к мемориалам в других городах и селах республики.

Акция объединила людей независимо от национальности, гражданства, места жительства и вероисповедания. Красносельский отметил, что участники приехали не только из разных районов Приднестровья, но и из других стран.

«Чтобы присоединиться к патриотической акции, встать в ряды потомков героического поколения Победителей, люди прибыли из разных уголков не только нашей маленькой республики, но и мира. С праздником всех нас! С Днем Великой Победы!» — торжественно поздравил Красносельский всех с важной и памятной датой.

Приднестровье, где значительную часть населения составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Это было связано с опасениями, что из-за националистических настроений Молдавия может объединиться с Румынией.

После неудачной попытки Кишинева решить конфликт силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от Молдавии территорией в 1992 году.

