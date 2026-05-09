В Приднестровье шествие «Бессмертного полка» собрало 105 тысяч человек
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов; Telegram/Sputnik Ближнее зарубежье/sputniklive; 5-tv.ru
Памятная акция объединила людей независимо от национальности, гражданства, места жительства и вероисповедания.
В городах и селах Приднестровья 105 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Об этом сообщил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в своем Telegram-канале.
К памятной акции присоединились жители республики и гости Приднестровья. Для региона с населением около 455,7 тысячи человек — это значительная часть граждан.
«По предварительным данным, 105 тысяч приднестровцев и гостей республики приняли сегодня участие в шествии памяти, миролюбия, дружбы, взаимопонимания, семейных и исторических уз — в шествии «Бессмертного полка», — написал Красносельский.
По словам лидера республики, только на центральной площади Тирасполя с портретами ветеранов собрались 42 тысячи человек. Еще более 60 тысяч участников прошли колоннами к мемориалам в других городах и селах республики.
Акция объединила людей независимо от национальности, гражданства, места жительства и вероисповедания. Красносельский отметил, что участники приехали не только из разных районов Приднестровья, но и из других стран.
«Чтобы присоединиться к патриотической акции, встать в ряды потомков героического поколения Победителей, люди прибыли из разных уголков не только нашей маленькой республики, но и мира. С праздником всех нас! С Днем Великой Победы!» — торжественно поздравил Красносельский всех с важной и памятной датой.
Приднестровье, где значительную часть населения составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Это было связано с опасениями, что из-за националистических настроений Молдавия может объединиться с Румынией.
После неудачной попытки Кишинева решить конфликт силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от Молдавии территорией в 1992 году.
