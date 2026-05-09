Парламент Венгрии избрал Петера Мадьяра премьер-министром

Парламент Венгрии избрал лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра новым премьер-министром страны. Он сменит Виктора Орбана, который возглавлял правительство 16 лет подряд. Результаты голосования огласила спикер парламента Агнеш Форстхоффер.

По ее словам, кандидатуру Мадьяра поддержали 140 депутатов, 54 выступили против, один парламентарий воздержался.

«Парламент Венгрии 140 голосами „за“, 54 голосами „против“ и при одном воздержавшемся избрал Петера Мадьяра премьер-министром Венгрии», — заявила Форстхоффер.

После объявления итогов голосования Мадьяр принес присягу на флаге Венгрии. Церемонию транслировали в прямом эфире национальные телеканалы.

Новый глава правительства представляет партию «Тиса». По итогам апрельских выборов она получила 141 место из 199 в парламенте, что обеспечило ей конституционное большинство в две трети голосов.

Виктор Орбан после ухода с поста премьер-министра вместе со своей партией «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» перешел в оппозицию. Он занимал должность главы правительства на протяжении 16 лет.

До избрания премьером Мадьяр критиковал уходящее правительство и обвинял его в неэффективном расходовании бюджета. Он заявлял, что дефицит госбюджета Венгрии в 2026 году составит 6,8% валового внутреннего продукта вместо запланированных 3,9%.

Глава канцелярии премьера Гергели Гуляш отвергал эти обвинения. По его словам, после апрельских выборов власти заморозили новые расходы, а средства направлялись только на работу базовых служб.

В свою очередь Орбан объяснял рост дефицита конфликтом на Украине и санкциями Евросоюза против России. По его мнению, если бы Венгрия подошла к выборам с другими экономическими показателями, их результат мог быть иным.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявлял, что Россия и Венгрия сохранят нормальные отношения после смены правительства в стране.

