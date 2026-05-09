«Поклялся служить стране»: Маршал рассказал о бесплатных концертах для военных

Артист, как выходец из семьи военных, по-особенному относится к 23 Февраля и 9 Мая.

Заслуженный артист России Александр Маршал рассказал, что бесплатно выступает перед военными и считает помощь бойцам своим личным долгом. Об этом певец сообщил корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

Артист, выросший в семье военных, признался, что по-особенному относится к праздникам мужества — 23 Февраля и 9 Мая. По словам Маршала, для него эти даты связаны не только с памятью и уважением к защитникам Родины, но и с личным пониманием воинского долга. Певец сам проходил службу в армии три года и принимал присягу. Он подчеркнул, что последняя продолжает действовать всю жизнь, даже если человек носит гражданскую одежду.

«Потому что я сам служил в армии три года, принимал воинскую присягу и считаю, что она действует до конца твоих дней, даже, если ты надел гражданскую одежду, она все равно работает», — подчеркнул артист.

Также Маршал опроверг сообщения о крупных заработках на праздничных выступлениях. По его словам, он не берет деньги за концерты для военных.

«Я это делаю бесплатно. Я отвечаю за себя, я не знаю, как остальные. И там про меня однажды написали, что за 23 Февраля я должен был заработать 30 миллионов. Я прям думаю, если бы так было, я бы был счастлив, но этого не может быть по определению», — рассказал певец.

Артист добавил, что считает своим долгом поддерживать российских военных, которые находятся на передовой. Он отметил, что неоднократно бывал там сам. По словам Маршала, человек, давший присягу, поклялся служить своей стране до конца. Именно поэтому он продолжает помогать бойцам и желает им вернуться домой живыми и с победой.

«Ты поклялся этой стране служить до конца. И поэтому сегодня я помогаю нашим ребятам, которые на передовой. И там бывал неоднократно, и желаю, чтобы они вернулись домой живыми только с победой. И хочу их всех поздравить с Днем Великой Победы!» — заключил артист.

