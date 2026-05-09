Трогательный момент произошел у Исаакиевского собора.

В Санкт-Петербурге в День Победы произошел трогательный момент. Курсант сделал предложение своей возлюбленной прямо у Исаакиевского собора.

Свидетелями события стали сотни людей, находившихся рядом с собором. Молодой человек встал на одно колено и на глазах у прохожих попросил девушку стать его женой.

Ответ не заставил себя ждать — девушка сказала «Да!», после чего пара обнялась и поцеловалась под аплодисменты собравшихся. Очевидцы поддержали молодых людей криками «Ура!» и снимали этот важный для них момент на видео.

Петербуржец не единственный, кто решил в этот знаменательный день осчастливить свою вторую половинку. В Благовещенске во время торжественного шествия курсант Дальневосточного гвардейского командного училища имени Рокоссовского (ДВОКУ) тоже сделал предложение своей возлюбленной. Девушка сказала «Да», и курсант надел ей на палец кольцо под троекратное «Ура» товарищей.

