«Да!» — Петербургский курсант сделал предложение девушке в День Победы
Фото, видео: 5-tv.ru
В Санкт-Петербурге в День Победы произошел трогательный момент. Курсант сделал предложение своей возлюбленной прямо у Исаакиевского собора.
Свидетелями события стали сотни людей, находившихся рядом с собором. Молодой человек встал на одно колено и на глазах у прохожих попросил девушку стать его женой.
Ответ не заставил себя ждать — девушка сказала «Да!», после чего пара обнялась и поцеловалась под аплодисменты собравшихся. Очевидцы поддержали молодых людей криками «Ура!» и снимали этот важный для них момент на видео.
Петербуржец не единственный, кто решил в этот знаменательный день осчастливить свою вторую половинку. В Благовещенске во время торжественного шествия курсант Дальневосточного гвардейского командного училища имени Рокоссовского (ДВОКУ) тоже сделал предложение своей возлюбленной. Девушка сказала «Да», и курсант надел ей на палец кольцо под троекратное «Ура» товарищей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова приняла участие в Параде Победы в Волгограде.
