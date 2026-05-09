«Шинель примерзала к земле»: SHAMAN рассказал о прадеде-блокаднике

О подвигах своего родственника артист знает по рассказам бабушки.

Прадед заслуженного артиста России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов. — Прим. ред.) пережил все 872 дня блокады Ленинграда и за свои заслуги был награжден медалью «За отвагу». Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

Артист признался, что не застал родственника в живых, но знает о его героических подвигах по рассказам бабушки.

«Были разные ситуации, по ее (бабушки. — Прим. ред.) рассказам, их поднимали в атаку, а они не могли встать, потому что шинели примерзали к асфальту. Приходилось даже в трудные времена есть крыс. И такое тоже бывало, но он прошел с достоинством», — поделился музыкант.

SHAMAN отметил, что для него День Победы — особенный праздник. В прошлом году он наблюдал за парадом на Красной площади и был впечатлен масштабом мероприятия.

Певец признался, что очень хотел бы сейчас позвонить своему прадеду, но, к сожалению, это невозможно.

«Я надеюсь, что он там на небесах смотрит и гордится своим правнуком», — подытожил SHAMAN.

