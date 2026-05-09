«Надевал ордена и стеснялся»: Александр Маршал рассказал о деде-фронтовике

Заслуженный артист России Александр Маршал до сих пор хранит китель своего деда-фронтовика с орденами и медалями. Певец признался, что гордится своей семьей: его деды воевали на фронте, а отец был военным летчиком. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

По словам Маршала, его дед по отцовской линии был тяжело ранен в 1941 году и после этого почти не участвовал в боевых действиях. Дед по материнской линии, Иван, прошел всю войну, дважды был тяжело ранен и вернулся домой только в 1946 году.

«Мой дед по папиной линии, он в 1941 году был тяжело ранен и уже практически не воевал, потому что он просто не мог. А дед Ваня по маминой линии прошел всю войну и вернулся домой в 1946 году. Был два раза тяжело ранен. Он был кавалерист», — рассказал артист.

Маршал также вспомнил историю о коне по кличке Горлик, которого его деду подарили в 1941 году. По словам певца, это был черный вороной конь, с которым фронтовик прошел до 1944 года. Во время тяжелых боев у озера Балатон в Венгрии животное было ранено осколком. Дед артиста рассказывал, что конь еще был жив, а по его морде катилась слеза. Фельдшер тогда сказал, что животное уже не спасти, и предложил застрелить его, но фронтовик не смог этого сделать.

«Сколько, говорил, потом у меня было лошадей, такого не было никогда. Был умный, был классный. Друг настоящий», — передал слова деда Маршал.

Артист отметил, что дед не любил вспоминать войну. Однако, когда он все же рассказывал о фронтовых годах, эти истории были тяжелыми и страшными. Особенно Маршалу запомнилось, как дед раз в год надевал костюм с наградами.

«О войне рассказывать не любил, но, когда рассказывал, это страшная история. Я помню отлично. Когда уже стал соображать, я помню, как дед один раз в году надевал свой костюм с орденами, которые у меня теперь дома: два ордена Красной Звезды, медаль за взятие Будапешта, за победу над Германией. И стеснялся!» — рассказал певец.

По словам Маршала, дед смущался, когда надевал награды, и не хотел привлекать к себе внимание. При этом артист подчеркнул, что боевые ордена имеют особое значение, потому что за каждым из них стоит реальный подвиг и риск для жизни.

Певец рассказал, что на одном из двух орденов Красной Звезды у деда был поврежден луч. В детстве Маршал спросил, что произошло с наградой. Дед объяснил, что во время атаки в орден попала пуля рикошетом или небольшой осколок.

«Если б, внучек, не этот орден, мы бы с тобой сейчас не разговаривали», — вспоминал слова деда артист.

Маршал отметил, что именно такие истории помогают понять настоящую цену фронтовых наград. По его словам, боевой орден нельзя воспринимать как обычный знак отличия, потому что он мог быть получен только в бою.

