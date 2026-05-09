Роберт Фицо: Словакия будет заботиться о кладбищах бойцов Красной Армии

Фото: Reuters/Ramil Sitdikov

Премьер-министр республики встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Словацкий народ будет заботиться о мемориальных кладбищах бойцов Красной Армии. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Люди в Словакии осознают очень хорошо, что это была не только непосредственная помощь (со стороны Красной Армии. — Прим.ред.) во время Словацкого национального восстания в 1944 году. Это были прежде всего десятки из тысяч жертв Красной Армии», — сказал политик, общаясь с российским лидером.

Роберт Фицо отметил, что он, как и народ Словакии, никогда не забывал о помощи советских солдат, поэтому республика будет заботиться о кладбищах, где покоятся герои.

Ранее на торжественном приеме в честь Дня Победы в Кремле Владимир Путин заявил, что РФ никогда не делила победу в Великой Отечественной войне на «свою» и «чужую». Как отметил президент, страна всегда помнила о вкладе всех воинов антигитлеровской коалиции в победу над нацизмом.

Кроме Роберта Фицо, на празднование в Москву прилетели президент Белоруссии Александр Лукашенко, Абхазии — Бадра Гунба, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Лаосской Народно-Демократической Республики — Тхонглун Сисулит и многие другие зарубежные политики.

