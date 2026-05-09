Ушаков рассказал, возобновятся ли переговоры с Украиной

Ушаков: Россия и Украина пока не договорились о следующем раунде переговоров

Киев знает, что нужно сделать для достижения мирного соглашения.

В трехсторонних переговорах по Украине взята пауза, о следующих раундах дипломатического процесса стороны не договорились. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Про переговоры никто не говорил, пока что взята пауза, и о следующем раунде договоренностей не достигнуто», — сказал Ушаков.

При этом переговоры могут возобновиться, но когда — неизвестно, добавил помощник российского лидера. Каждая сторона — прежде всего, Украина — знает, что нужно сделать перед следующим раундом, чтобы он был успешным, отметил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что урегулирование украинского конфликта — сложный процесс, и идти к мирному соглашению придется долго.

Американская сторона также сделала ряд заявлений о ходе дипломатического процесса. Президент США Дональд Трамп сообщил, что будет готов направить своих переговорщиков в Москву, если это поможет завершить конфликт на Украине. До этого государственный секретарь Марко Рубио также констатировал, что переговоры по Украине не продвигаются.

