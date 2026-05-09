«Это история»: Герой России о Параде, встрече с Путиным и ветеранами ВОВ

Леонид Рыжов — участник спецоперации, во время парада он сидел на трибуне по левую руку от президента России Владимира Путина.

В 2013 году он проходил по Красной Площади в составе парадных расчетов, а сегодня — почетный зритель парада на трибуне. Ветеран спецоперации, Герой России Леонид Рыжов поделился с 5-tv.ru впечатлениями о прошедшем мероприятии, встрече с президентом и ветеранами Великой Отечественной войны.

«Конечно очень почетно и волнительно находиться на трибуне. В 2013 году я проходил по Красной Площади в составе парадных расчетов. Но никогда не думал, что придется увидеть этот парад на трибуне. Очень, конечно, волнительно. Прямо горд за то, что наши войска сегодня, пройдя по Красной Площади показали свою мощь… Мы в первую очередь почтили память наших предков, которые в Великую Отечественную войну нам подарили мир, спокойствие…» — поделился ветеран.

Леонид Рыжов во время парада сидел по левую руку от президента России Владимира Путина даже успел пообщаться с Верховным главнокомандующим.

«Несколько слов, так скажем… Тоже очень волнительно с президентом разговаривать. Вообще, наш Верховный главнокомандующий — это человек серьезный, поэтому и все мероприятия, которые он проводит, это всегда все строго и серьезно», — отметил Герой России.

Ветеран СВО уверен, что успехи России в проведении спецоперации во многом обусловлены тем, что бойцы стараются равняться на своих предков — дедов и прадедов, которые воевали в годы Великой Отечественной войны.

«Я считаю, что наши предки, которые воевали и победили фашизм, они нам задали такой темп… Традициям наших предков (мы следуем. — Прим. ред.) неуклонно», — отметил Рыжов.

Участнику спецоперации удалось еще до начала парада пообщаться и с ветеранами Великой Отечественной войны.

«Несколько минут было пообщаться. Вот смотришь на них и понимаешь, что это история. Нужно дорожить каждой минутой общения с такими великими людьми, которые прошли Великую Отечественную войну и которые в настоящее время живут», — подчеркнул Леонид Рыжов.

Герой России выразил огромную благодарность ветеранам за их героизм и труд в те непростые, страшные годы.

С 24 февраля 2022 года Леонид Рыжов командовал мотострелковой бригадой во время боев в Луганской Народной Республике (ЛНР). Под его руководством, в том числе, были освобождены населенные пункты Кряковка, Орехово-Донецкое, Муратово, Боброво, Новокраснянка, Приволье, Новодружеск и другие.

