Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова приняла участие в Параде Победы в Волгограде. Кадр с торжественного мероприятия публикует 5-tv.ru.

Парад прошел на площади Павших Борцов. Когда на трибуне для почетных гостей появилась Пахмутова, площадь взорвалась искренними и громкими аплодисментами. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поприветствовал композитора и подарил ей букет душистой сирени — цветка, который стал неизменным символом победной весны.

В торжественном строю перед зрителями прошли парадные расчеты Волгоградского и Камышинского гарнизонов, сотрудники пограничного управления ФСБ, бойцы Росгвардии и спасатели МЧС. Также в параде задействовали курсантов Академии МВД, представителей УФСИН, судебных приставов и казачьи подразделения Войска Донского. Особое внимание публики привлекла механизированная колонна, состоящая из ретро-автомобилей и легендарных танков Т-34.

Кульминацией праздника стал демонстрационный полет самолетов Ан-2, которыми управляли пилоты школы «Юный Ястреб», пролетевшие над городом-героем в финале официальной части.

