В Абхазии прошел Парад Победы с военной техникой и авиацией

В Сухуме прошел Парад Победы с участием военной техники и авиации. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Sputnik Абхазия.

В небе над столицей Абхазии пролетели вертолеты с государственными флагами Абхазии и Советского Союза.

По площади также прошли военные автомобили. В параде приняли участие бронированная разведывательная машина, маневренные огневые группы на специальных транспортных средствах, а также расчеты с танковыми пулеметами.

Кроме того, в торжественном шествии были задействованы авиационная эскадрилья беспилотников, минометная батарея артиллерийских расчетов, зенитные установки, гаубичная батарея и батарея противотанкового дивизиона.

Также по площади прошли установки «Град» и колонна бронетранспортеров седьмой российской военной базы, расположенной в Абхазии.

После пролета вертолетов над Сухумом появились два самолета Aero L-39 Albatros Вооруженных сил Абхазии. Они прошли над площадью в рамках воздушной части парада.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на мемориальном комплексе Саур-Могила в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики прошли праздничные мероприятия к 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

У мемориала активисты «Молодой Республики» и «Молодой гвардии Единой России» развернули самое большое Знамя Победы в мире. Его размер составляет 65 на 35 метров.

Во время церемонии глава ДНР Денис Пушилин вручил бойцам и военнослужащим Вооруженных сил России золотые медали Героя ДНР. После этого в храме прошла панихида по погибшим.

