Путин заявил, что предки завещали нам беречь и защищать мир

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава государства отметил, что сегодня формируется более справедливая многополярная архитектура мира.

Наши предки завещали нам беречь и защищать мир. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Глава государства отметил, что сегодня формируется более справедливая многополярная архитектура мира. По словам российского лидера, она должна опираться на нормы устава ООН, исходить из принципа равной и неделимой безопасности, а также учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов и их право самостоятельно определять судьбу.

«Следовать традициям и заветам своих предков — они завещали всем нам беречь и защищать мир», — подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин выступил с речью на параде Победы в Москве. Глава государства заявил, что разгромить фашизм помогли сила духа советского народа и русский характер. Эти качества с особой мощью проявляются в трудные для Отечества времена, отметил президент.

Также российский лидер подчеркнул, что именно советский народ обеспечил свободу народов Европы и всего мира. Жители страны стали воплощением мужества, благородства и человечности, уверен Путин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.