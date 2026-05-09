Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

В Кремле состоялся торжественный прием для зарубежных гостей в честь Дня Победы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рад отмечать 9 Мая в кругу друзей и партнеров. Об этом он сказал в своей речи в ходе выступления на приеме для высоких гостей в Кремле.

«Искренне рад отмечать этот праздник в кругу друзей и надежных партнеров», — сказал Путин в ходе выступления.

В Кремле состоялся торжественный прием для зарубежных гостей в честь Дня Победы. В своей речи российский лидер также отметил подвиг советского народа, который внес определяющий вклад в разгром нацизма. Мы всегда будем хранить память о боевом союзничестве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. В торжественной церемонии также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, лидер Абхазии Бадра Гунба и другие зарубежные политики, присутствующие на торжественных мероприятиях в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

