Путин поднял тост за поколение победителей и дружбу стран и народов

Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле по случаю Дня Победы поднял тост за поколение победителей, торжество правды и справедливости, а также за дружбу и процветание стран и народов.

Мероприятие было организовано для зарубежных гостей, прибывших в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Во время приема Путин поздравил участников встречи с праздником. Глава государства предложил выпить за тех, кто одержал Победу, за сохранение исторической правды, справедливость, а также за развитие дружеских отношений между странами и народами.

«Позвольте предложить тост за поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за дружбу и процветание стран и народов. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Победы!» — обратился ко всем глава государства.

На празднование в Москву прибыли лидеры и представители ряда государств. Среди гостей президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Абхазии Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Также в торжественных мероприятиях приняли участие президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Кроме того, среди иностранных гостей присутствовали президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик.

